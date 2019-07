Cabo Verde: Presidente da Câmara da Praia baleado pelas costas

O presidente da Câmara da Praia, Óscar Santos, eleito pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder) sofreu uma fractura no braço direito após ter sido baleado, esta segunda-feira, em frente a um ginásio. Segundo informações médicas, o autarca está estável e não apresenta lesões que possam ameaçar a sua vida.

Em declarações aos jornalistas, o director clínico do Hospital Agostinho Neto (HAN), Vítor Costa, informou que o presidente da Câmara Municipal da Praia deu entrada nas urgências por volta das 6h30 locais (8h30 de Lisboa), “vítima de agressão com arma de fogo”. O cirurgião disse que o autarca sofreu uma lesão no braço, com fractura do úmero direito, está estável e sem lesões que possam ameaçar a sua vida.

Ainda sob observações médicas, Vítor Costa avançou que os colegas da especialidade estão a discutir para definirem se será necessário alguma intervenção cirúrgica, mas garantiu que ainda hoje o autarca da capital cabo-verdiana vai ter alta médica.

Em frente ao hospital notava-se algum aparato policial, presença de curiosos e também de vários elementos da Câmara Municipal da Praia.

O ataque aconteceu cerca das 5h30 locais (7h30 de Lisboa), quando Óscar Santos estaria a chegar ao ginásio que frequenta há vários anos na zona do Palmarejo Baixo, confirmaram à Lusa funcionários do estabelecimento. O autarca terá sido baleado, pelas costas, com um único tiro por encapuzados, que fugiram do local, e foi socorrido por funcionários do ginásio antes de ser transportado para o Hospital Agostinho Neto.

O dono do ginásio, Décio Silva, confirmou à agência Lusa o ataque ao autarca, adiantando que o local é bem iluminado e tem câmaras de videovigilância. O responsável, que não se encontrava no ginásio na altura do incidente, disse que foi com “grande surpresa” que tomou conhecimento do sucedido, sobretudo por Óscar Santos ter sido atingido pelas costas.

Décio Silva afirmou que o local, onde existem hotéis e muitas moradias, sempre foi seguro e bem iluminado, mas garantiu que a partir de agora vai reforçar a segurança à entrada do seu estabelecimento.

A Polícia Judiciária esteve no local do ataque para recolher provas.

Um “acto ignóbil”

O Governo cabo-verdiano já repudiou o atentado ao presidente da Câmara da Praia​, considerando que este “acto ignóbil” em nada representa a imagem do país e apelou à serenidade.

“O Governo repudia em absoluto este acto ignóbil e que em nada representa a imagem do país. Cabo Verde é um país em que a paz social prevalece. Apelamos à serenidade de todos, pois a estabilidade social é o maior activo do país”, escreveu o Governo cabo-verdiano, numa nota enviada à imprensa.

No mesmo documento, o executivo adiantou que “as autoridades estão a levar a cabo todos os trâmites de forma a capturar rapidamente os autores deste acto”. E também deixou “uma palavra de solidariedade ao presidente de câmara e à sua família, desejando um rápido restabelecimento”.