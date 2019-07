Mais de 50 mortos em novo motim em prisão brasileira

Uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do estado brasileiro do Pará, provocou esta segunda-feira a morte de pelo menos 52 reclusos, sendo que 16 das vítimas foram decapitadas. Dois seguranças da prisão chegaram a ser feitos reféns, mas acabaram por ser libertados. Os confrontos terão ocorrido às 5h da manhã (hora local, 9h em Portugal Continental).

Segundo a Globo, que cita informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), em causa estará um desentendimento entre membros de organizações criminosas, ainda não identificados, que se encontram detidos nesta cadeia.

Um dos grupos conseguiu sair do seu bloco prisional e invadir outro edifício, onde se encontravam elementos do grupo rival. Alguns reclusos morreram asfixiados pelo fumo de um incêndio causado nesse segundo edifício.

A mesma televisão brasileira refere que este é o motim prisional mais violento registado no Brasil desde o final do mês de Maio, quando 55 reclusos morreram após confrontos em Manaus, no estado do Amazonas. Em causa, nesse incidente, esteve o controlo de narcotráfico e uma guerra entre facções.