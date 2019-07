Porto: uma pessoa hospitalizada devido a fogo no Bonfim

Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, num prédio situado na Rua de Pinto Bessa, na zona do Bonfim, no Porto. Uma pessoa foi hospitalizada, por precaução, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto à Lusa.

O alerta foi dado às 14h01. De acordo com informações avançadas pelo Jornal de Notícias, que cita moradores, o prédio estava devoluto e era ocupado por pessoas em situação de sem-abrigo.

Em declarações à agência Lusa, cerca das 14h45, fonte do CDOS apontou que o incêndio estava extinto e que uma pessoa foi transportada ao hospital por precaução.

Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto indicou à Lusa que os dois prédios contíguos “não foram afectados” pelo incêndio.