Swimmy é uma espécie de Airbnb das piscinas

Acaba de chegar a Espanha Swimmy, a primeira plataforma de aluguer de piscinas privadas criada há cerca de dois anos em França, onde a app – que basicamente segue os moldes do Airbnb – conta com 50 mil piscinas e cerca de 30 mil utilizadores activos.

O projecto foi criado por Raphaëlle de Monteynard durante um mergulho com amigos e enquanto pensava nas dificuldades inerentes a uma tarde bem passada numa piscina. Porque a maioria dos comuns mortais não tem piscina. Porque as piscinas públicas estão normalmente lotadas. Porque ir a uma piscina de hotel é um luxo. E porque os convites de amigos com piscina não abundam – e nem sempre coincidem com o nosso dia livre.

O sistema é simples, tanto para o proprietário da piscina (que insere na plataforma as informações relacionadas com a piscina) como para o utilizador, que vai filtrando as piscinas existentes mediante o seu gosto e carteira. Na descrição da piscina, e para além da localização, é possível encontrar todos os tipos de extras. Se é aquecida, se tem jardim relvado com grelha de churrasco, se tem espreguiçadeiras, mesas e cadeiras, se dispõe de chuveiro, spa e jacuzzi, se o terreno inclui quadra de ténis, campo de futebol ou até de petanca.

São ainda fornecidas informações sobre o número de pessoas que podem usar a piscina (crianças, sim ou não?), as horas disponíveis para o aluguer, as condições de acesso à casa-de-banho e ainda se o proprietário estará ou não presente durante o período de aluguer.

Neste momento, em Espanha o site tem já várias dezenas de piscinas (distribuídas entre Madrid, Barcelona, ​​Sevilha, Córdoba, Valência, Múrcia, Málaga e Alicante) com mais de mil utilizadores registados.

O registo no site é gratuito e o pagamento do inquilino ao proprietário é feito através da plataforma. Os preços são definidos por cada proprietário.