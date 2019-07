Campanha do Centro de Portugal nomeada para prémio mundial de turismo

A campanha promocional que apresenta a Região Centro como “um país dentro de um país” foi nomeada para um dos principais prémios mundiais de viagem e turismo, The International Travel & Tourism Awards, foi hoje anunciado.

“Esta nomeação prestigia o nosso país, o sector do Turismo e a marca Centro de Portugal e mostra que estamos no bom caminho”, disse à agência Lusa o presidente da Turismo Centro, Pedro Machado, lembrando que a região conquistou um dos galardões em 2018.

Este ano, a campanha foi nomeada na categoria Best Destination Campaign - Region category, com base no filme promocional Turismo Centro de Portugal - Destino Preferido 2017.

O filme, narrado em inglês, apresenta o Centro como uma região multifacetada, com um diversificado património arquitectónico, cultural, artístico, gastronómico e vinícola, para além de riquezas naturais, como praias e serra. “Um país dentro do país”, resume Pedro Machado.

Não é a primeira vez que as campanhas da Turismo Centro são distinguidas por estes galardões de qualidade. No ano passado, a outra campanha conquistou o Gold Award na categoria Best National Tourism Board / Destination Marketing Organisation Campaign (Melhor Campanha de Entidade Turística ou de Destino Nacional). A campanha promocional Turismo Centro Portugal - Visitar e Ficar é Ajudar, tinha sido lançada na sequência dos incêndios que atingiram o Centro do país em 2017.

“Esta distinção mostra que no meio da tragédia nasce a esperança. A esperança renovada num destino, na sua atractividade, bem espelhada nesta campanha”, diz Pedro Machado.