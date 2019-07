“Se alterarmos o IRC, os supermercados fogem? Não, claro que não”

O PCP apresentou as suas propostas do programa eleitoral para a política fiscal, incluindo uma redução da taxa de IVA e um aumento do número de escalões de IRS, medidas compensadas em termos de receita com a subida da taxa de IRC para as grandes empresas, o englobamento obrigatório no IRS e o imposto sobre transacções financeiras. João Oliveira argumenta que o objectivo não é aumentar a carga fiscal em Portugal, mas o impacto das propostas representa mais 5,6 mil milhões de euros a entrar nos cofres do Estado.

