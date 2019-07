Ronaldinho Gaúcho com dívidas de milhões ao fisco e 57 imóveis bloqueados

Eleito duas vezes como o melhor jogador do mundo e a tratar a bola como ninguém, mergulhado em dívidas e sem poder sair do país. Ronaldo de Assis Moreira, conhecido no mundo do futebol como Ronaldinho Gaúcho, está fora dos relvados desde 2015 e tem-se deparado com uma série de problemas financeiros. O ex-atleta de clubes como o Barcelona, Paris Saint-Germain, AC Milan, Flamengo e Atlético Mineiro tem neste momento 57 imóveis bloqueados, objecto de várias multas.

Segundo o jornal brasileiro Folha de São Paulo, quatro dos imóveis estão efectivamente penhorados e a totalidade das propriedades gerou uma dívida fiscal de 9,91 milhões de reais (cerca de três milhões de euros) que é reclamada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, cidade natal do ex-jogador.

Em causa, de acordo com a justiça brasileira, está a construção de edifícios sem licença ambiental por parte da empresa que detém com o irmão — a Reno Construções e Incorporações​ — entre Porto Alegre e o lago Guaíba.

Devido ao acumular de processos na justiça e no fisco, Ronaldinho viu serem-lhe retirados os seus passaportes brasileiro e espanhol e está asso, impossibilitado de sair do país para participar em acções de marcas como a Nike, da qual é embaixador. A justiça não permite que o ex-jogador deixe o território brasileiro sem que regularize a sua situação fiscal.

Em Julho deste ano, Ronaldinho tentou reaver o passaporte espanhol através de um recurso, mas o Governo de Espanha considerou “legal” a acção da justiça brasileira.