Dalilah Muhammad bate recorde mundial dos 400 metros barreiras

A norte-americana e campeã olímpica Dalilah Muhammad bateu, no domingo, o recorde mundial dos 400 metros barreiras, no último dia do campeonato nacional dos Estados Unidos. O feito foi alcançado no último dia de competições em Des Moines, no estado do Iowa.

Muhammad, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, completou a prova em 52,20 segundos, batendo o recorde de 52,34 segundos estabelecido pela russa Yuliya Pechonkina, em 2003.

“Estou em choque. Acabei de quebrar o recorde mundial”, afirmou a atleta de 29 anos.

Apesar das “poças” na pista do estádio Drake, na sequência das chuvas que caíram ao início da tarde, a atleta norte-americana arrancou bem e entrou na recta final com uma vantagem clara sobre a estrela e conterrânea Sydney McLaughlin, que ficou em segundo lugar (52,88s). Ela que, no mês passado, na Liga Diamante, em Oslo, tinha derrotado Muhammad nos metros finais.