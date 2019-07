As melhores imagens do Mundial de natação

Entre 12 e 28 de Julho, os melhores nadadores do mundo batalharam pelas medalhas nos Mundiais de natação que, este ano, tiveram lugar em Gwangju, na Coreia do Sul. Tal como já tinha sucedido na anterior edição da prova, os norte-americanos foram dominadores: 15 medalhas de ouro, 11 de prata e dez de bronze deixaram para trás a China, que somou 30 subidas ao pódio e foi a segunda nação mais medalhada.

Foi também da formação dos Estados Unidos que surgiram os recordes: nos 4x100 metros estilos femininos, as americanas bateram o recorde do mundo por mais de um segundo, com a nadadora Regan Smith, 17 anos, a fixar também a melhor marca planetária nos 100 metros costas. A jovem retirou três centésimos ao anterior recorde, estabelecido pela compatriota Kathleen Baker, em 2018.

Portugal ficou ligeiramente aquém das expectativas estabelecidas pela federação, com sete classificações entre os 16 primeiros.