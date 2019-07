Actriz brasileira Ruth Souza morreu aos 98 anos no Rio de Janeiro

Ruth de Souza, a primeira actriz negra a representar no Teatro Municipal e a primeira brasileira indicada para um prémio internacional de cinema, morreu este domingo aos 98 anos, no Rio de Janeiro, noticiou a imprensa no Brasil.

A actriz estava internada com pneumonia, desde o início desta semana, no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte, porém, ainda não foi revelada pelo hospital, segundo o G1, o portal da Globo.

De acordo com a informação divulgada pelo portal, Ruth de Souza Pinto nasceu em 12 de Maio de 1921, no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro, tendo passado a sua infância com a família em Porto do Marinho (MG). Depois da morte do pai, voltou ao Rio de Janeiro com a mãe, com quem viveu numa vila de lavadeiras e jardineiras no conhecido bairro de Copacabana.

O seu gosto pelo teatro levou-a a procurar e a juntar-se mais tarde ao Teatro Experimental do Negro, grupo fundado por Abdias Nascimento e Agnaldo Camargo. E foi com aquela companhia que, em 8 de Maio de 1945, actuou pela primeira vez no Teatro Municipal, que até então só tinha recebido actrizes brancas, ajudando dessa forma, a abrir as portas a outras actrizes negras no Brasil. A peça encenada então foi O Imperador Jones, de Eugene O'Neil.

Em televisão, participou em mais de 20 novelas, entre as quais Sinhá Moça.

Os familiares de Ruth Souza disseram este domingo que vão tentar que o velório da actriz se realize no Teatro Municipal. “Ela merece essa homenagem da família, e os fãs também merecem, né? Dar esse adeus para ela, porque a gente sabe que tem muita gente que gosta dela (...). Minha tia foi uma pessoa muito importante para a família toda. Uma pessoa de muita garra, uma pessoa que sempre deu conselhos, presente demais na família. Era tipo a matriarca da família”, declarou Midori de Souza, sobrinha-neta de Ruth Souza, citada no portal da Globo.