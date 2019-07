Continuamos a “correr” para o espaço?

Neste P24 viramos a nossa atenção para o espaço, indo para lá das celebrações dos 50 anos da alunagem. Quem nos fala sobre a evolução das corridas ao espaço é Teresa Firmino, editora da secção de ciência do PÚBLICO, e Ana Pires, investigadora no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência e do Instituto Superior de Engenharia do Porto, bem como a primeira mulher cientista-astronauta no âmbito do projecto de investigação PoSSUM.

Episódio supervisionado por Ruben Martins.

