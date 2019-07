Início do Agosto continua a trazer algumas nuvens e chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que os últimos dias de Julho e os primeiros de Agosto vão ter alguns pingos de chuva. As temperaturas máximas vão diminuir ligeiramente, mas voltarão a subir na quinta-feira.

Para segunda-feira, o IPMA descreve que haverá “chuva fraca no litoral Norte e Centro até meio da manhã, vento moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas e descida descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro”.

Na terça-feira, o cenário evoluiu ligeiramente com “céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do cabo Raso até início da manhã” e "pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior Norte e Centro, e Alto Alentejo”.

Para quarta-feira prevê-se uma “pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro e interior do Alentejo” e também uma subida semelhante "da temperatura mínima, mais significativa nas regiões do interior e sotavento algarvio”. O céu já estará menos nublado e dever-se-á manter assim até quinta-feira, primeiro dia de Agosto, segundo o IPMA.

Até ao próximo domingo, em Lisboa, as temperaturas máximas vão estar entre os 25ºC e os 27ºC.

No Porto, as máximas chegam apenas até aos 25ºC e descem até ao 22ºC segunda-feira, altura em que se prevê alguma precipitação.

Em Faro, os termómetros vão estar fora do limiar dos 30ºC apenas na quarta-feira (28ºC), mas o IPMA alerta para o risco de exposição aos raios ultravioleta (UV) que, na segunda e terça-feira, vai chegar ao nível 9 (numa escala de 1 a 11).

No arquipélago da Madeira, as temperaturas máximas vão rondar os 26ºC e os 28ºC, sendo os termómetros não deverão nunca baixar os 20ºC. A região está em alerta amarelo na segunda-feira até às 21h, altura em que o risco de exposição aos raios UV também estará no nível 9.

Nos Açores, as ilhas de S. Miguel, Terceira (risco UV 8) e Faial (risco UV 8, mas com períodos de chuva durante toda a semana) registam indicadores semelhantes.

O IPMA recomenda em caso de risco extremo que a população evite a exposição ao sol o mais possível. Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).