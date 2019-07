PS: catavento, constrangido ou no novo tempo?

Portugal, um pequeno país periférico, digno de uma História que grandes países não têm, vai a votos em outubro.

Não é demais ter presente a importância de diminuir a taxa de pobreza que se encontra por cima dos 20%. Este é talvez o maior desafio que devia estar no centro do debate político – empobrecer, como foi obra de Passos Coelho/Portas/Cristas, ou manter e aprofundar o ciclo iniciado há quatro anos, recuperando rendimentos cortados? Tornar o país mais competitivo com salários baixos ou fazê-lo crescer com melhores rendimentos?

Para tanto, o PS tem de ser claro no seu posicionamento: navegar à bolina, como referiu Ferro Rodrigues, ou manter a política de entendimento à esquerda? Ou ainda com desassossego procurar uma maioria absoluta e ter um parlamento do género Yes Minister?

É agora o tempo de clarificar. E se os quatro anos de governo deram força ao PS e às esquerdas, permitindo melhorias para a população, por que mudar de rumo?

Em que aspetos o PS de César e Capoulas se sentiu constrangido? O que não fez o PS que o PCP e BE não deixaram e que fez o PS com o BE e o PCP que não queria fazer?

Continua a ser necessário elevar as condições de vida dos portugueses e criar mais e melhores empregos, o que parece ser do interesse dos três partidos.

As desigualdades sociais, no contexto europeu, são uma chaga que não engrandece o país. É com estes três partidos que elas podem diminuir.

Portugal precisa de serviços públicos modernos e eficientes com funcionários, quadros e dirigentes motivados. Com quem o PS pensa que o pode conseguir?

O SNS precisa de responder melhor às necessidades da população. O PS não pode querer um SNS que empurre para o privado a parte da população com rendimentos médios, deixando aquele para os pobretanas.

O mesmo se passa com a Escola Pública. Sem uma Escola Pública de qualidade, o desenvolvimento do país não se alcança. Só com o empenho de professores motivados e tratados com dignidade se atingirá tal desígnio.

O chamado interior tem de deixar de ser notícia por causa das desgraças dos incêndios. É preciso um plano de discriminações positivas para aquelas regiões a todos os níveis para travar essa desgraça. Como pode o PS não se entender com os partidos à esquerda nesta área?

Como fazer crescer o país com uma tal elevado défice externo? E com os constrangimentos do Pacto de Estabilidade e Crescimento? Aqui haverá muita pedra para partir, mas entre a necessidade de investir e crescer e a camisa de sete varas há possibilidades de encontrar pontos que assegurem um melhor futuro. O PS aceitará que não é justo aplicar exatamente as mesmíssimas regras a países cujo grau de desenvolvimento é muito diferente? Por aqui será o caminho e não o do chamado bom aluno ou seja o da ausência de cerviz.

É preciso que haja quem invista em setores produtivos, já que a nossa burguesia compradora tão patriótica coloca os seus rendimentos noutros países para fugir ao pagamento de impostos aprovados soberanamente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nestas circunstâncias, um PS virando-se consoante os ventos é voltar ao velho PS com um rumo que o deixou mal visto e, por isso, há quatro anos Costa teve menos votos que Passos; convém aos socialistas terem presente esse dado.

O caminho é o de continuar a dar aos portugueses mais e melhores rendimentos e combater as desigualdades. É o caminho da modernidade contra o velho mundo da desesperança.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico