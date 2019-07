De pantufas nos pés, trabalhar aqui é como estar em casa — com massagens à disposição

Entrar no escritório, trocar os sapatos por pantufas e sentar a trabalhar onde bem apetecer: na secretária, no sofá, no chão alcatifado. É assim na Pipedrive, uma empresa de tecnologia fundada na Estónia, com escritório em Lisboa desde 2017. As salas são organizadas pelas equipas que nelas trabalham e todas têm nomes, cores e outros pormenores distintivos: "Como se fossem salas de estar mas com mais alguma tecnologia do que costumamos ter na nossa casa", descreve a Lemon Works, responsável pela curadoria dos Living Offices.

O que não há em nossa casa — mas há na Pipedrive — é um serviço de massagens e de estética à disposição. Ou uma sala de jogos com matraquilhos, pingue-pongue, Fifa, dardos e até pilates. E para quem quiser apenas conversar, há um relvado com puffs. "Pensa como um protão. Sempre positivo", lê-se ao fundo.

Este é o quinto episódio da terceira temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para "mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas". A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

Sabe mais sobre este escritório no site do projecto Living Offices.