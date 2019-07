PSD

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, disse que estes quatro anos de governação foram de reality show. Recordemos que aquele partido, enquanto desgoverno, delapidou o SNS, os transportes e a educação pública, a Cultura e por aí adiante. Foram para além das imposições da troika - uma ruína. Têm a credibilidade à beira da falência e a supracitada liderança tem sido, significativamente, para lamentar! Ao contrário do que diz o seu líder, as recentes sondagens não são para desvalorizar. Estas são as mais importantes para calcular o resultado das próximas eleições legislativas, que lhe deram um resultado humilhante! Gostaríamos de saber, caso as sondagens lhe fossem favoráveis, se mantinha a mesma posição negacionista...

Vítor Colaço Santos, Areias

A agonia da direita

Rui Rio, na sua teimosia inexplicável de ignorar a decadência do partido de que (ainda) é líder, insiste numa campanha suicida, melhor dizendo, não faz campanha, não apresenta um programa consistente, incisivo, uma alternativa realista ao do PS. Aparece de vez em quando, solta uma ou outra ideia e desaparece com uma ou outra piada num humor desajustado e nada consentâneo para quem pretende ganhar eleições. Cristas, ao apresentar uma alternativa no seu penteado (!) aos seus possíveis eleitores, deu uma machadada inconcebível no seu prestígio, imaginando ou supondo que a luta partidária inclui desfiles fotogénicos, penteados ou vestidos garridos. Santana Lopes com a sua Aliança em estado terminal, persiste em prolongar a vida a um nado-morto, na crença que ainda existe. É lamentável que a Direita no nosso país careça hoje de líderes ousados, carismáticos com presença, eruditos e eficientes no seu mister.

José Alberto Mesquita, Lisboa

Pedro Pardal Henriques

Nem sei que dizer face às últimas noticias sobre as greves dos motoristas para Agosto. No entanto, e se é verdade que a Antram não é santa nenhuma e tenta resolver as coisas a favor dos seus associados, a verdade é que Pedro Pardal Henriques, advogado e vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, é, sem nenhuma dúvida, um verdadeiro “incendiário”. O que o levará a incentivar a greve para Agosto, um mês antes das eleições, como se viu no vídeo recentemente revelado pela SIC? Tão cedo não haverá resposta para esta pergunta mas Pedro Pardal Henriques só quer, a troco não se sabe de quanto e pago por quem, ser protagonista. É uma daquelas personagens que aparecem de tempos a tempos e só têm como único objectivo a própria notoriedade e a criação do caos. Por tudo isto é, em minha opinião, necessário que o Governo tome todas as medidas preventivas legais necessárias para desmantelar por completo o plano de Pedro Pardal Henriques e conseguir que, apesar de tudo, o mês de Agosto seja um mês quase normal. Por certo que o Governo, se agir de forma rigorosa e legal, terá o apoio de todos os portugueses.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora