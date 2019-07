Emanuela Orlandi: 36 anos de ingredientes macabros, silêncios e segredos

Reportagem

O mistério do desaparecimento da filha de 15 anos de um funcionário do Vaticano, em 1983, reacendeu-se com a descoberta de túmulos vazios e dois conjuntos de ossadas, por baixo dessas sepulturas. Enquanto decorrem as análises forenses, reavivam-se as teses sobre o desaparecimento de Emanuela Orlandi. Um enredo complexo, que inclui o Vaticano, máfia, bancos e altos cargos da Igreja na Santa Sé.