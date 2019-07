Novo balanço de ataque do Boko Haram contabiliza 65 mortos

Um ataque do grupo jihadista Boko Haram no sábado a um grupo de homens que regressava de uma cerimónia fúnebre no nordeste da Nigéria, fez 65 mortos, declarou este domingo um responsável local.

Um primeiro balanço divulgado no sábado indicava que o ataque deixou 23 mortos, mas dezenas de corpos foram depois descobertos, numa aldeia próxima da capital do estado de Borno, Maiduguri.

“Há 65 mortos e 10 feridos”, declarou Muhammed Bulama, chefe do governo local.

Vinte e três pessoas foram mortas no ataque aos participantes na cerimónia fúnebre e 42 outras quando tentavam perseguir os jihadistas, disse à AFP Bunu Bukar Mustapha, dirigente de uma milícia local que combate o Boko Haram, confirmando o balanço de vítimas.

O Boko Haram tem estado activo nesta região onde frequentemente ataca aldeias.

Segundo Bulama, o ataque de sábado foi uma operação de represália, depois da morte de 11 combatentes do grupo e apreensão de armas pelos habitantes há duas semanas, quando o Boko Haram se tinha aproximado da aldeia.

A insurreição do Boko Haram no nordeste da Nigéria e a sua repressão já fizeram mais de 27 mil mortos e mais de dois milhões de deslocados em dez anos.