Mitsotakis vai deixar entrar polícia nas universidades gregas

Maria sabe que se falar com alguém na cidade holandesa em que vive sobre a chamada lei de asilo na Universidade “ia ser estranho”. A lei é uma especificidade grega, com raízes no Renascimento mas ligada também à ditadura, e não tem paralelo em qualquer outro país europeu: a polícia só pode entrar numa universidade se convidada pela reitoria (o que quase nunca acontece). O novo primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, prometeu que reverter esta lei iria ser uma das suas primeiras medidas e, na próxima semana, o Parlamento deverá votar para abolir a lei.

