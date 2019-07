Líder da oposição russa Navalni hospitalizado com “reacção alérgica grave”

O mais importante opositor russo, Alexei Navalni, foi hospitalizado com uma reacção alérgica aguda este domingo, depois de ter sido preso na quinta-feira e condenado a 30 dias de prisão por tentar organizar protestos não autorizados.

Nos protestos realizaram-se mesmo, no sábado contra a exclusão de vários candidatos não-alinhados com o Presidente, Vladimir Putin, nas próximas eleições autárquicas em Moscovo, e foram detidas mais de mil pessoas.

A porta-voz de Navalini, Kira Iarmish, escreveu no Twitter que o opositor foi hospitalizado no domingo de manhã com “grave inchaço na face e vermelhidão na pele”. Iarmish acrescentou que a causa da reacção era desconhecida e que ele nunca tinha sofrido de alergias no passado.

Navalni é a mais importante figura da oposição russa. Além de já ter passado várias temporadas na prisão por organizar manifestações contra o Governo de Vladimir Putin, em 2017, foi proibido de concorrer às eleições presidenciais contra Putin, sob o argumento de que seria inelegível por já ter sido condenado por fraude e desvio de fundos, num caso de contornos pouco claros. Em Abril de 2019, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos acusou a Rússia de violar direitos do líder da oposição, e que as detenções em prisão domiciliária de 2012 e 2014 tiveram motivos políticos.

Considerado um nacionalista, Navalni tornou-se numa das vozes mais incómodas para o regime liderado por Putin. Surgiu em 2008 a denunciar, no seu blogue, vários esquemas de corrupção no seio de algumas empresas estatais.

A entrada na vida política aconteceu em 2013, quando ficou em segundo lugar nas eleições para a Câmara Municipal de Moscovo – cidade onde se concentra a grande maioria dos seus apoiantes.