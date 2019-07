José Graziano da Silva: “Comemos tanta porcaria, porque não escorpião?”

Após oito anos como director-geral da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), uma agência especializada das Nações Unidas, José Graziano da Silva acaba esta semana os seus dois mandatos (2012-19) com más notícias: não só a fome está a aumentar, como já há mais obesos do que famintos. A guerra conta-se com dois números: 830 milhões versus 820 milhões.

