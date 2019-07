Rir-se de Boris não é uma estratégia

1. Na quinta-feira, Michel Barnier, o negociador chefe da União Europeia para o “Brexit”, e Jean-Claude Juncker, o presidente da Comissão, resolveram emitir as primeiras reacções públicas à entrada de Boris Johnson no n.º 10 de Downing Street. O primeiro enviou uma carta aos governos na qual recomendava que deveriam começar a preparar-se para uma saída do Reino Unido sem acordo, considerando que as afirmações do primeiro-ministro britânico na sua primeira declaração pública e as respostas às 129 questões que lhe foram colocadas durante duas horas e meia em Westminster são “inaceitáveis” e “não estão no mandato do Conselho Europeu”. O segundo telefonou a Boris para lhe dizer que “o actual acordo é o melhor e o único acordo possível”.

