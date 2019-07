Leonor Medeiros obtém top-5 histórico mas ingrato

Devido a chuva e trovoada, a terceira e última volta do European Young Masters foi suspensa e depois cancelada, já numa altura em que se aproximava do fim, no Golf & Spa Kunetická Hora, República Checa.

Os resultados das provas masculina e feminina foram assim aqueles que se registavam na véspera, após as duas primeiras voltas, o que prejudicou as classificações finais dos atletas da seleção nacional, todos já com as suas voltas concluídas e com subidas asseguradas ao terceiro e último dia.

Para as cores portuguesas, a 24.ª edição daquele que é o Campeonato da Europa Sub16 da EGA (Associação Europeia de Golfe) acaba por ser marcada pelo excelente 5.º lugar de Leonor Medeiros nas raparigas, a melhor marca de sempre de uma atleta portuguesa na prova de raparigas.

Integrando o penúltimo grupo a sair, a campeã nacional amadora absoluta concluiu a terceira volta com 72 pancadas (Par) posicionando-se então no 4.º lugar – empatada com a russa Natalia Guseva – e ainda com hipóteses de chegar ao 3.º lugar quando só o último grupo estava ainda em campo. Mas não contou.

“Sinto-me um bocado triste, porque tinha a possibilidade de ficar em terceiro lugar, mas o tempo não o permitiu”, disse Leonor Medeiros ao Gabinete de Imprensa da FPG. “Tirando isso, fiz uma prova espetacular, e a este nível um top-5 é muito bom.”

Num torneio pontuável pela primeira vez para o ranking mundial amador, Leonor Medeiros somou um total de 139 (68-71), 5 abaixo do Par.

Sofia Sá entregou um cartão final de 71 e teria terminado em 19.ª, não fosse o cancelamento da última volta. Assim, ficou nas 28.ªs, entre as 55 concorrentes, com 148 (+4).

Em rapazes, Diogo Mealha viu inviabilizada uma subida de cerca de uma dezena de lugares na tabela, na sequência da anulação do seu terceiro resultado, um 72 (Par) a fechar. Acaba nos 35.ºs, com 146 (+2).

Francisco Matos Coelho foi desclassificado ontem por ter assinado um cartão com um resultado incorreto, mas manteve-se em prova para a competição coletiva, marcando hoje 71. Também não valeu e Portugal acaba no mesmo 10.º lugar de ontem, entre os 28 países em competição.

O norueguês Michael Mjaaseth foi o vencedor em rapazes e a alemã Paula Schulz-Hanssen em raparigas. A Alemanha conquistou também o troféu na prova por equipas.

