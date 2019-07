Dois recordes do mundo para os EUA nos 4x100m estilos

Os Estados Unidos bateram neste domingo o recorde do mundo nos 4x100 metros estilos femininos, numa prova em que Regan Smith fixou a melhor marca planetária dos 100 metros costas, nos Mundiais de natação de Gwangju, Coreia do Sul.

Na final que lhes valeu a medalha de ouro, Regan Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia e Simone Manuel fixaram o recorde em 3m50,40s, batendo por mais de um segundo a anterior melhor marca, 3m51,55s, fixada pela estafeta dos Estados Unidos em Budapeste, em 2017.

No primeiro percurso, Regan Smith, de 17 anos, nadou os 100 metros costas em 57,57 segundos, retirando três centésimos ao anterior recorde, depois de no sábado ter conquistado o ouro nos 200m.

A equipa da Austrália terminou em segundo, com 3m53,42s, e o Canadá em terceiro, com 3m53,58s.

Quanto à participação portuguesa nos Mundiais, a despedida foi feita com as participações de João Vital e Victoria Kaminskaya, que se ficaram pelas eliminatórias de 400m estilos, com um 14.º e um 15.º lugares, respectivamente.

João Vital terminou a quinta série em 4m17,18s, obtendo o 14.º tempo entre os 39 inscritos, mais de um segundo e meio acima do seu recorde pessoal (4m15,87s), fixado em 2018. O último qualificado para a final nadou em 4m15,24s.

Nos 400m estilos femininos, Victoria Kaminskaya concluiu as eliminatórias em 4m43,03s, registo que lhe deu o 15.º tempo entre 26 nadadoras, bem acima do último tempo de passagem à final (4m38,93s) e dos mínimos para Tóquio 2020 (4m38,53s). A benfiquista é recordista nacional, com 4m40,11s.