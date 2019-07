Benfica fecha preparação nos EUA com pleno de vitórias

O Benfica fez o pleno na International Champions Cup. No terceiro jogo na competição, que marcou o fim da digressão nos EUA, os “encarnados” somaram a terceira vitória, ao baterem o AC Milan por 1-0, e colocaram-se em boa posição para conquistarem o torneio de pré-temporada.

O campeão português procurou replicar diante dos milaneses parte da abordagem utilizada frente à Fiorentina, mas a linha de pressão montada no meio-campo contrário foi muitas vezes ultrapassada com facilidade pelos italianos. E, apesar de uma ameaça real de Rafa, aos 10’, foram os “rossoneri” a encostar os “encarnados” às cordas durante grande parte do primeiro tempo.

Circulando a bola com velocidade e promovendo trocas posicionais constantes (com destaque para as movimentações de Çalhanoglu e Suso), o AC Milan esteve perto do golo num par de ocasiões, atirou uma bola ao poste e viu Piatek falhar uma oportunidade que habitualmente não desperdiça.

Ainda assim, foi o Benfica a fechar os 45 minutos iniciais em alta. Primeiro Gabriel, com um remate a que Donnarumma respondeu com classe, depois Rafa, que isolado não foi capaz de bater o guarda-redes italiano, deixaram o AC Milan menos confortável ao intervalo.

A toada manteve-se no segundo tempo, com a velocidade de Rafa em condução a ser uma dor de cabeça permanente para o meio-campo italiano. Foi assim que o Benfica conquistou dois livres directos, mas seria num pontapé de canto que chegaria o único golo da partida. Aos 70’, Pizzi cruzou e Adel Taarabt, que já vestiu a camisola do AC Milan, atirou de fora da área e contou ainda com um desvio da bola em Biglia para inaugurar o marcador. Um lance redentor para o médio marroquino.

Por essa altura, já tinha começado a dança das substituições, iniciada pelos italianos, e o jogo ficaria mais partido, feito sobretudo de transições. Lucas Biglia ainda acertou na trave da baliza portuguesa na sequência de um livre directo e Caio Lucas (lançado nos últimos minutos) ainda assustou Reina com duas incursões pelo lado esquerdo.

O resultado, porém, já não sofreu alterações e o Benfica passou a somar nove pontos na competição, o máximo possível. Agora, fica à espera dos restantes jogos para saber se poderá celebrar a conquista da International Champions Cup. Uma coisa é certa: esta é já, de longe, a melhor participação dos “encarnados” na prova. E um teste exigente para o primeiro desafio oficial da temporada, a Supertaça Cândido de Oliveira, já no próximo dia 4 de Agosto.