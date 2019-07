Sporting conclui a pré-época sem saber o que é vencer

O derradeiro teste da pré-época tinha um grau de dificuldade elevado para o Sporting e, apesar de a exibição ter sido marcada por períodos positivos, a 8.ª edição do troféu Cinco Violinos não elevou o moral dos “leões” antes do primeiro jogo oficial da temporada: no próximo domingo, no Estádio Algarve, haverá um derby com o Benfica na Supertaça. Perante um Valência com qualidade abundante no plantel, o Sporting até se colocou em vantagem cedo, com um grande golo de Bas Dost, mas os valencianos garantiram a vitória (2-1) com golos de dois franceses: Kondogbia (9’) e Kévin Gameiro (66’).

Após três empates (St. Gallen, Club Brugge e Liverpool) e duas derrotas (FC Rapperswil-Jona e Estoril), no sexto balão-de-ensaio do Sporting 2019-20 Marcel Keizer deixou poucas dúvidas sobre aquela que deverá ser a equipa titular na Supertaça. O técnico fez três alterações no “onze” em relação à partida anterior, disputada em Nova Iorque frente ao Liverpool, e duas eram esperadas: Coates ocupou o seu lugar no centro da defesa ao lado de Mathieu, enquanto no ataque a posição “9” voltou a ser de Bas Dost.

A novidade, surgiu na direita da defesa. Ainda sem Ristovski, Rosier e Rafael Camacho, Keizer entregou contra St. Gallen, Club Brugge e Liverpool a posição a Tiago Ilori, mas o internacional sub-21 nunca mostrou ser uma solução credível para o lugar. Assim, a aposta recaiu em Thierry Correia e a resposta foi competente e eficaz.

Positivo/Negativo Positivo Thierry Correia Ao contrário de Tiago IIori, o campeão europeu de sub-17 e sub-19 mostrou que é uma solução credível para o lado direito da defesa do Sporting.

Positivo Doumbia O médio da Costa do Marfim começa a afirmar-se na equipa “leonina” e a parceria com Wendel está cada vez mais afinada. Negativo Luciano Vietto Nos primeiros jogos com a camisola do Sporting, o avançado argentino jogou encostado ao lado esquerdo, uma posição à qual não está habituado. Para que Vietto possa ocupar a sua posição preferida, Keizer retirou Bruno Fernandes da zona central, mas mesmo assim o “10” do Sporting continua a mostrar muito pouco.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No entanto, nem todas as experiências correram bem para Keizer. Tal como tinha acontecido contra o Liverpool, o técnico voltou a colocar Bruno Fernandes no lado esquerdo do meio-campo — Borja dava profundidade ao corredor —, permitindo assim que Vietto jogasse nas costas do ponta-de-lança, a posição na qual o argentino rende mais. Porém, nos 61 minutos em que esteve em campo, o avançado que chegou a Alvalade proveniente do Atlético de Madrid voltou a mostrar muito pouco.

Quanto ao jogo, prometeu muito nos primeiros dez minutos — período no qual Bas Dost fez um grande golo e Kondogbia empatou de cabeça, aproveitando algumas facilidades dadas pela defesa sportinguista —, assistindo-se depois a 35 minutos equilibrados, com bons movimentos ofensivos de ambas as equipas.

A mudança no rumo do jogo surgiu após o intervalo. Com muita qualidade no plantel, Marcelino Toral lançou para a segunda parte jogadores do calibre de Coquelin, Cheryshev, Rodrigo e Kévin Gameiro, e a nova dupla de avançados valenciana decidiu o vencedor da 8.ª edição do troféu Cinco Violinos: aos 66’, já depois de falhar um penálti, Rodrigo assistiu Gameiro e o internacional francês fez o golo do triunfo dos espanhóis.