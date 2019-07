Série Transparent vai terminar com um grande episódio musical

A inovadora série Transparent vai terminar com um episódio musical no qual a família Pfefferman lida com a morte da personagem interpretada por Jeffrey Tambor, o actor premiado que abandonou a série na sequência de acusações de má conduta sexual.

Jill Soloway, que criou a série, disse sábado aos jornalistas que virar-se para canções permitiu à série regressar com uma nova abordagem para um final de tom positivo apesar do tema pesado e dos problemas de bastidores. O episódio final, com a duração de um filme e que consiste no fundo na sua quinta temporada, vai estrear-se no serviço de streaming Amazon Prime Video a 27 de Setembro. “Torná-lo musical salvou-o, de certa maneira, de ser demasiado sério”, disse Soloway num evento da Television Critics Association. “Não queríamos contar uma história da morte de Maura que fosse só luto, que fosse uma despedida triste.”

O formato também deu ao elenco “uma hipótese de cicatrizar em conjunto” após a saída de Tambor. “Tivemos de reencontrar a nossa alegria”, disse Soloway, “e o musical permitiu-nos fazê-lo”.

Transparent quebrou barreiras quando se estreou em 2014 ao usar actores transgénero e retratar a comunidade transgénero. Tambor interpretou o papel da protagonista Maura Pfefferman, um pai divorciado que faz a sua transição para a sua identidade como mulher após a meia-idade. Esteve na série durante quatro temporadas e recebeu dois Emmy e um Globo de Ouro pelo papel. Foi eliminado da série em Fevereiro de 2018 quando duas pessoas que trabalhavam na série o acusaram de assédio sexual. Tambor disse que as alegações são falsas.

Transparent tem ainda no elenco Judith Light como Shelly Pfefferman, ex-mulher de Maura e mãe de três filhos interpretados por Jay Duplass, Amy Landecker e Gaby Hoffman. A série baseia-se na própria família de Soloway. A irmã Faith Soloway escreveu a música do episódio final, que foi buscar às canções que tem escrito sobre a sua família ao longo da vida.