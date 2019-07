Não há regime que oprima a felicidade dos Ladysmith Black Mambazo

Uma das mais sedutoras características de um acontecimento como o Festival Músicas do Mundo (FMM), em Sines, é a relação honesta que propõe entre músicos e público. Os contextos locais são, na maior parte das vezes, ignorados pelas multidões e permitem, por isso, a fruição de um concerto livre de preconceitos ou parti-pris de qualquer ordem. É possível, por isso, que no seu país de origem (Síria), e na região onde construiu uma imbatível reputação de animador de casamentos (Síria, Líbano, Palestina e Jordânia), Omar Souleyman seja aquilo a que em Portugal se convencionou chamar “artista pimba”. No caso do mundo árabe, é até provável que alguém como Souleyman, que gravou e comercializou centenas de cassetes das suas actuações nessas cerimónias e assim se popularizou, seja olhado de soslaio por gente nova e desconfiada de quem ganha(va) a vida a debitar uma banda sonora para a felicidade alheia.

