Morreu Russi Taylor, a actriz que deu voz à Minnie Mouse dos anos 90

Russi Taylor, actriz norte-americana que foi a voz oficial da Disney da personagem Minnie Mouse durante as últimas três décadas, morreu na sexta-feira, aos 75 anos. O anúncio foi feito pela produtora de animação ao final do dia de sábado. Morreu em Glendale, na Califórnia e as causas da morte não foram divulgadas.

Em comunicado, o presidente e CEO da Disney, Bob Iger, referiu que Minnie Mouse e a voz de Russi Taylor estavam juntas há 30 anos, desde uma audição promovido pela produtora em 1986, altura em que Russi Taylor derrotou 200 candidaturas.

“Confortamo-nos em saber que o seu trabalho vai continuar a entreter e inspirar gerações futuras. Durante mais de 30 anos, Minnie e Russi trabalharam juntas para entreter milhões de pessoas no mundo todo — uma parceria que fez da Minnie um ícone global e de Russi uma lenda da Disney, amada por fãs por toda parte”, frisou o presidente da Disney na mesma nota.

Russi Taylor nasceu em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, a 4 de Maio de 1944. Desde criança que sonhava em trabalhar para o universo de fantasia da Disney. Um desejo que só aumentou depois de ter visitado pela primeira vez a um parque temático da produtora, onde conheceu Walt Disney. “A certa altura, durante a nossa conversa, ele perguntou-me o que queria ser quando fosse grande, e disse: ‘Quero trabalhar para si!’”, respondeu Taylor, conta agora a Disney.

Antes de o sonho chegar, Taylor trabalhou para a produtora responsável por desenhos animados como os Flintstones ou Scooby-Doo, a Hanna-Barbera.

Já enquanto voz de Minnie, o mundo da Disney tornou-se ainda mais parte da vida de Russi Taylor, quando, num corredor, se cruzou com Wayne Allwine, o actor que dava voz ao rato mais popular do mundo e o companheiro de Minnie, o Mickey. Tal como os personagens da Disney, também os dois actores se apaixonaram.

“Wayne estava a sair de uma sessão como Mickey para (o programa) ‘Totally Minnie’. Encontramos-nos no corredor. Demos-nos muito bem”, descreveu desta forma Russi Taylor, em 2014 ao LA Times, como conheceu a voz de Mickey. Em 1991, os dois actores casaram-se. "Não queríamos que fosse o Mickey e a Minnie a casar. Eram Wayne e Russi a casar. Foi maravilhoso! Ríamos muito. Cantávamos o tempo todo”, descreveu Taylor nessa mesma entrevista.

A Disney descreveu-os como “inseparáveis”, tal como os seus “equivalentes animados”. Estiveram juntos até à morte do actor, há dez anos, em 2009.

Russi Taylor também foi a voz de várias personagens da Disney, na língua inglesa, em séries e filmes animados como: The Rescuers Down Under, Duck Tales, TaleSpin, A Pequena Sereia, Buzz Lightyear do Comando Estelar, a Martin Prince da série Os Simpsons e Kim Possible.