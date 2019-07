Michelle David pregou o gospel onde Cristo não chegou, num Sinsal arrebatado pelo jazz dos STUFF

Ao terceiro dia do Sinsal, no sábado, a ilha de San Simón acordou com chuva e sem gente, que só chegaria perto já das 13h, meia hora antes de começar o primeiro concerto do festival galego, que ao fim-de-semana começa mais cedo e com mais bandas, as mesmas que tocam no domingo. O público tinha deixado a ilha na noite anterior, por volta das 23h. Ali, de um dia para o outro, em dois edifícios na ilha da ria de Vigo, só ficam algumas bandas e membros da produção. São poucos os que se aguentam acordados até tarde. Depois da meia-noite, San Simón fica entregue a si mesma e ao eco da música feita do vento que usa as árvores como instrumentos para uma banda sonora também feita do ranger do soalho de madeira do piso dos prédios onde noutros tempos funcionou um lazareto para leprosos.

A chuva caiu até meio da tarde, sem que o recinto se ressentisse, fruto de uma produção que, apesar de todas as dificuldades logísticas para montar um festival para 800 pessoas por dia numa ilha de tamanho reduzido, onde não vive ninguém, garante zonas cobertas de apoio para intervalos entre concertos.

Foram os belgas STUFF capazes de fazer o que ainda ninguém tinha conseguido fazer antes nos outros dois palcos. A meio da tarde, mandaram de vez a chuva embora com o seu jazz intrigante e viciante feito por músicos irrepreensivelmente eficientes e inventivos, num dia em que os turcos Gaye Su Akyol já tinham deixado marcas com rock'n'roll a cheirar a Istambul, Liniker e os Caramelows contando a realidade trans do Brasil e a umas horas de se ouvir Michelle David, acompanhada pelos The Gospel Sessions, pregar evangelhos segundo a lei do gospel norte-americano – pleno de groove e aleluias.

À frente do palco, com um instrumento de sopro electrónico, o EWI, criado na década de 1960, mas desenvolvido só dez anos mais tarde, um dos membros dos STUFF tratava de dar à banda uma linha melódica, muitas vezes a seguir o caminho do caos, mas a servir de fio condutor para segurar as composições complexas de um quarteto jazz que dispensa as guitarras em detrimento de teclados e sintetizadores, sempre suportados por uma secção rítmica insubordinada.

Quantas batidas cabem num tempo? Cabem aquelas que o baterista dos belgas quiser e conseguir meter num espaço que ocupa da forma mais solta e livre que o tema lhe permite. Muitas vezes colada a um baixo que lhe dá corpo, de um baixista coeso, mas insurrecto, a sair das coordenadas sempre que tem uma oportunidade de mostrar que o baixo não é apenas um adorno rítmico e a bateria ganha asas para voar por linhas intrincadas e desafiadoras. Com uma secção rítmica do outro mundo, os STUFF, que já furaram a cena jazz londrina, são um vício saudável para quem está mais próximo de apreciar o género na sua vertente mais exploratória.

Da Turquia para a Galiza, os Gaye Su Akyol levaram uma base rock'n'roll perfumada com cheiros de Istambul. Qual trilha sonora de um 007, com guitarras a remeter para imagens de perseguições, a vocalista, no controlo da banda e do público, nunca seria uma Bond girl. Talvez tenhamos encontrado aqui a nova e a primeira Jane Bond, esta com licença para rockar.

A realidade trans do Brasil

Tinha a portuguesa Surma acabado de actuar, com a sua electrónica minimal que segue uma receita já esgotada apoiada em ambientes lançados por máquinas que encharcam samples com ecos redundantes e preguiçosos, ainda assim a despertar o interesse de parte do público, e Liniker e os Caramelows começavam a tocar noutro palco.

Liniker, na voz, de vestido comprido e cabelo longo apanhado, conhece na pele a realidade trans brasileira e passa a sua experiência para a música que faz, muito longe do som de projectos que defendem a mesma causa, encabeçados por músicos como Linn da Quebrada, mais orientados para o funk brasileiro. Os The Caramelows fazem algo mais próximo da música popular brasileira ligeira, com recurso a sopros e a coros, menos utilizados do que se desejaria. A mensagem está nas letras das músicas. Musicalmente, ficou a sensação de que precisam ainda de amadurecer.

A força do gospel

Sem qualquer dúvida de que já atingiu a maturidade há muito tempo, Michelle David, com os The Gospel Sessions, que subiu ao palco depois dos britânicos Teleman, é uma força da natureza difícil de controlar. Balanço, ritmo e uma voz com um alcance sem limites, é uma digna porta-voz do gospel e da música negra no geral feita nos Estados Unidos. Como suporte tem uma banda mais do que capaz, a quem só fica a faltar um pouco menos de contenção na performance para que nalguns momentos não pareça estar sozinha na missão de contagiar o público. Pode ser uma opção estética de um conjunto de músicos que adopta uma postura mais próxima de uma banda que toca no bar de um cruzeiro ou de um casino. Também não lhes fica mal.

Já Michelle David não tem amarras e, além da amplitude vocal, durante a actuação parece ser tomada pelo espírito do ritmo, ao ponto de se materializar nos movimentos contagiantes que empreende. Enquanto segura notas, aguenta o balanço e canaliza toda essa energia para o público, passa a ideia de que o seu gospel tem mais poder do que as sagradas escrituras. Atrevemo-nos a dizer que Michelle David leva os evangelhos até onde Jesus Cristo nunca os conseguiu entregar.