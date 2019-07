Número de candidatos ao ensino superior está a crescer quase 5%

A procura do ensino superior público deverá aumentar neste ano, recuperando da quebra sofrida no ano passado. O número de candidatos que até ao momento se apresentou ao concurso nacional de acesso é quase 5% maior do que o registado no mesmo período do ano anterior. Os alunos têm ainda dez dias para concorrer a uma das 50.860 vagas disponíveis nas universidades e politécnicos.

