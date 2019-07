Fim-de-semana começa com chuva e temperaturas em queda

A chuva que vai cair até ao início da tarde de sábado ameaça deitar por terra os planos de um dia de praia. Este sábado está prevista chuva e aguaceiros para todo o território continental até a meio da tarde. Depois, o sol regressa acompanhado de temperaturas que rondarão os 24ºC na maioria do país. Só Faro, no Sul, deverá entrar no fim-de-semana com céu pouco nublado, e máxima de 25ºC e mínima de 18ºC.

Em Lisboa, as nuvens começam a desaparecer às 15h, com os termómetros a registarem 24ºC no período mais quente do dia. Depois, o resto da tarde e noite serão marcados por períodos de céu pouco nublado. No domingo, a máxima é de 27ºC e há previsão de céu limpo para a capital.

Mais a Norte, no Porto, os termómetros não devem ultrapassar os 20ºC no primeiro dia do fim-de-semana. Há previsão de chuva durante a manhã e céu pouco nublado para a parte da tarde. No domingo, não há previsão de chuva, mas os termómetros não devem passar dos 20ºC.

No Sul, em Beja deverá marcar 26ºC de máxima, apesar da previsão de chuva até ao início da noite de sábado. No domingo, a temperatura vai aumentar, devendo registar-se 28ºC no período mais quente do dia.

No território insular, a Madeira e os Açores começam o fim-de-semana com céu encoberto ou nublado, com a possibilidade de aguaceiros em Angra do Heroísmo, nos Açores. De resto, a temperatura rondará os 26 e 27ºC. Na Madeira, há previsão de céu nublado, mas com temperaturas a registarem 27ºC.