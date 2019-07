Rio acusado de transformar o “PSD numa comissão liquidatária”

A exclusão do vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, da lista de candidatos a deputados por Lisboa, por indicação expressa do líder, abriu uma nova frente de conflito no PSD. Pinto Luz, que ponderou candidatar-se à liderança do PSD contra Rui Rio, quando Passos Coelho decidiu afastar-se, em 2017, teve o mesmo destino que Maria Luís Albuquerque (Setúbal) e Hugo Soares (Braga). Todos eles foram indicados pelas respectivas estruturas locais, mas os seus nomes ficaram de fora por decisão da direcção nacional.

