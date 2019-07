António Vitorino (PS) e Adolfo Mesquita Nunes (CDS-PP) na Universidade de Verão do PSD

O director-geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, e o coordenador do programa eleitoral do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, participam na 17.ª edição da Universidade de Verão do PSD, que será encerrada pelo presidente, Rui Rio.

Entre 26 de Agosto e 1 de Setembro, realiza-se em Castelo de Vide (Portalegre) a tradicional iniciativa do PSD de formação de jovens quadros, que contará também entre os oradores com o professor universitário e antigo ministro do Desenvolvimento Regional Miguel Poiares Maduro, dois vice-presidentes do PSD, David Justino e Salvador Malheiro, e o eurodeputado do partido Paulo Rangel.

O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional (CEN) para a área das Finanças públicas, Joaquim Sarmento, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o comissário europeu Carlos Moedas e alguns cabeças de lista do PSD às legislativas – como Filipa Roseta (Lisboa), Hugo Carvalho (Porto) e Ana Miguel Santos (Aveiro) – marcarão também presença na Universidade de Verão do PSD.

Miguel Poiares Maduro e Adolfo Mesquita Nunes protagonizarão um debate com o tema “Que desafios para as democracias, hoje?”, enquanto o advogado e professor universitário Castanheira Neves debaterá com António Cluny, representante português na Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia (Eurojust), qual deve ser a composição dos Conselhos Superiores das Magistraturas.

O presidente do PSD, Rui Rio, tem defendido que o Conselho Superior do Ministério Público deve ter uma maioria de personalidades ligadas à sociedade civil, o que lhe tem valido críticas do sector.

O eurodeputado espanhol e vice-presidente do Partido Popular Europeu Esteban González será o orador de um dos jantares-conferência, tal como António Vitorino, que falará sobre migrações.

O encerramento da iniciativa, a 1 de setembro, será feito pelo presidente do PSD, Rui Rio, que no dia anterior estará na Festa do Pontal, no Algarve, que este ano se realizará em Monchique.

A Universidade de Verão é uma iniciativa conjunta do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD no Parlamento Europeu, da Juventude Social Democrata (JSD) – cuja líder e cabeça de lista por Leiria, Margarida Balseiro Lopes, discursará na abertura e no encerramento -, do Instituto Francisco Sá Carneiro e do Partido Popular Europeu (PPE).

O director da Universidade de Verão será, como habitualmente, o ex-eurodeputado Carlos Coelho, para quem o facto de a iniciativa acontecer este ano a um mês das legislativas “não impede o PSD de reiterar o seu firme compromisso com a formação cívica de jovens e a aposta numa nova geração de dirigentes políticos”.

Na última semana de Agosto, 100 jovens seleccionados, entre cerca de 300 candidatos, vão receber formação política em áreas como ambiente e energia, crescimento e contas públicas, composição dos Conselhos Superiores das Magistraturas, políticas de habitação e política internacional, entre outros.