Pedro Nuno Santos: “Ter uma grande área metropolitana entre Lisboa e Porto é prioridade”

Pode ser um Verão difícil para o ministro das Infra-estruturas, com a ameaça da greve dos motoristas e a repetição do caos do ano passado nos comboios. Está consciente dos riscos, mas sonha em grande: “No dia em que a viagem entre Lisboa e o Porto possa ser feita em pouco mais de uma hora, estaremos a pensar a forma como este país se organiza, a forma como a economia se articula, a forma como trabalhamos, de maneira completamente diferente”.

Continuar a ler