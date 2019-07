Os riscos de incêndio

A propósito dos incêndios, parece-nos que é um erro referir diariamente os distritos e concelhos que estão em maior risco, só porque neles as temperaturas irão ser mais elevadas. O que é importante é a limpeza dos espaços a proteger e o procedimento das pessoas. Alguns objectos deixados na terra, por exemplo vidros, com a incidência do sol aumentam a temperatura e podem provocar um incêndio, mas isso pode acontecer mais em campo aberto do que numa floresta onde a sombra das árvores impede a incidência continuada do sol. O que se devia fazer era estradões com máquinas de arrasto entre as estradas existentes e os pontos de mais difícil acesso, independentemente dos donos dos terrenos. Se a lei não o permite deve alterar-se a lei ultrapassando os aspectos que isso acarreta. Indicar locais de maior risco é aliviar o pesadelo de quem dá origem aos fogos nesses locais.

Miguel Oliveira Rodrigues, Lisboa

Forças Armadas

Não estamos em tempo de pedir e exigir sempre mais do Estado – que somos todos nós – em vez de apontar ideias e dar sugestões que venham de dentro de cada instituição, essencialmente se pública, sem ser sempre e só a aumentar “custos”, como se tudo fosse ilimitadamente flexível. Os tempos da guerra colonial e de umas Forças Armadas enormes já passaram. Acabou. Hoje, teremos - em tudo - que “apostar” em muito menor quantidade e com muitíssimo melhor qualidade.

As Forças Armadas continuam a ter quartéis pelo país para os quais não há utilização condizente aos mesmos, ou até estão ao abandono. Têm de ser desactivados e vendidos, com controlo ao cêntimo das entidades reguladoras competentes, do Tribunal de Contas e de quem mais o deva e o possa fazer. E com total transparência. Devemos manter, ou refazer, a dignidade e o prestígio das Forças Armadas, pela qualidade, pelo respeito que as mesmas merecem na sociedade - se para tal cooperarem - com a noção que em democracia o poder político está acima do poder militar, e no topo está o Presidente da República.

Todas as sinergias possíveis vão ter que forçosamente que acontecer, para as Forças Armadas ficarem dimensionadas ao país e ao século XXI, às missões externas e internas que temos e devemos participar. A mudança tem que vir de dentro.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

"Brexit"

O Reino Unido, tendo em conta a sua comum ligação com a UE, comportou-se sempre como um “amante” tradicionalmente primário. Visitava a sua considerada “amante” sempre que queria, mas voltava ao seu condomínio privado depois de satisfazer os seus propósitos. Partilhava nas despesas, na moeda comum, quando andava na farra, usando unicamente a sua própria moeda para o seu continuado entesouramento e separação de bens. Nunca deu um passo para a comunhão de bens, circulando sempre ao contrário dos demais. Sempre com a pulga atrás da orelha, o desfecho estava à vista de todos.

Assim, com a indigitação de Boris Johnson para morar no n.º 10 de Downing Street, tudo acabará, finalmente, com o fim dos “amantes”.

José Amaral,, Vila Nova de Gaia