A insensata obsessão de Viktor Orbán pelo futebol

Com apenas uma rua principal e um par de mercearias, Felcsút parece-se com qualquer outra sonolenta povoação húngara. Mas só até se avistar o estádio de futebol, que eclipsa todos os outros edifícios desta vila de 1800 habitantes a cerca de 40 quilómetros da capital, Budapeste. A Pancho Aréna, acabada de construir em 2014, está certamente entre os campos de futebol mais impressionantes do mundo, mais catedral do que estádio, com a sua cobertura de telhas onduladas, torres de cobre e abóbadas de madeira ornamentada a irromperem por todo o interior.

