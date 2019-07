Polícia prendeu 435 pessoas em Moscovo por causa de um protesto da oposição

A polícia russa deteve 435 pessoas este sábado, incluindo vários activistas da oposição conhecidos, num protesto contra o afastamento da participação da oposição nas eleições para a assembleia municipal de Moscovo de Setembro. A manifestação junto ao gabinete do presidente da câmara tinha sido convocada por Alexei Navalni, que foi detido esta semana.

A interdição da entrada da oposição nas eleições é justificada por não terem conseguido recolher um número de assinaturas comprovadas suficiente para a sua candidatura – o que a oposição ligada a Navalni diz ser falso. Navalni, um blogger que se tornou o mais forte rosto da oposição ao Presidente Vladimir Putin, foi detido na quarta-feira a e condenado a uma pena de 30 dias, e outros opositores viram as suas residências serem alvo de buscas.

Ilia Iashin, aliado de Navalni, disse no Facebook que a sua casa foi revistada pela polícia durante a noite, que foi detido e levado para fora de Moscovo. Kira Iarmish, porta-voz de Navalni, disse no Twitter que juntamente com outra activista, tinha sido detida neste sábado de manhã.

O OVD-Info, um grupo de monitorização, diz que a polícia deteve pelo menos 435 pessoas antes ou durante o protesto, no qual participaram milhares de pessoas. A Reuters diz que bastava passar pelo local da manifestação para ser detido.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Estava apenas sentado num banco [quando me levaram”, contou à Reuters Alexander Latishev, de 45 anos, um dos detidos, que tinha acabado de chegar a Moscovo da região de Vladimir, numa viagem de negócios, quando foi levado pela polícia.

Embora não se trate de uma eleição de projeção nacional, a oposição moscovita quer tentar entrar na assembleia municipal de Moscovo, onde os candidatos do Kremlin não se têm mostrado assim tão populares como noutras zonas do país. Além disso a popularidade de Putin está num momento descendente, devido a uma reforma do sistema de pensões recente e a cinco anos consecutivos de queda dos salários reais.

Em 2017, Alexei Navalni foi proibido de concorrer às eleições presidenciais contra Vladimir Putin, sob o argumento de que seria inelegível por já ter sido condenado por fraude e desvio de fundos. Em Abril de 2019, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos acusou a Rússia de violar direitos do líder da oposição, por tê-lo colocado em em prisão domiciliária, desde Fevereiro de 2014 - uma decisão que teve como objectivo “limitar as suas actividades políticas”.