Ericeira: O Terra Lodge quer fazer a ponte entre a serra e o mar

Amadeu José dos Santos cresceu numa terra de surf, conhece as ondas gigantes da Nazaré, mas apaixonou-se pelas da Ericeira e foi pelos arredores da Reserva Mundial de Surf que procurou um pouso não só para si e para a família que queria construir, mas que servisse também para rentabilizar. Encontrou-o em Santo Isidoro, perto da famosa praia de Ribeira d'Ilhas. “É como viver num romance de Eça, entre A Cidade e as Serras”, revela. Estar ali é como estar no século XIX e, a poucos quilómetros, “entramos no século XXI”, onde gente de todas as nacionalidades se mistura, define.

