A praia da Lapa dos Dinheiros é um jackpot na Serra da Estrela

Há um ano, o incêndio que em Outubro de 2017 rondou a Lapa dos Dinheiros ainda andava na boca de quem faz da praia fluvial um prolongamento da sua vida – profissional. Foi a gente da aldeia, contaram-nos, que o conseguiu travar e não o deixou chegar ao vale onde se aninha a praia da Lapa dos Dinheiros, também conhecida na região por “da Caniça”, já que é na ribeira homónima que ela se abre – minúscula no areal, grande nas promessas. Este ano, o credo anda novamente na boca de todos – afinal, a praia está afundada num manto verde, que sobe os montes e desce as encostas. Garantimos que no calor estival da serra da Estrela é sob ele que queremos estar.

Ou então na água – transparente e “revigorante”, como disse Beatriz Amaral entre sorrisos, que aqui é eufemismo (desnecessário) para frio. É uma repetente na praia da Lapa dos Dinheiros. Ela, a irmã e o namorado estão novamente a explorar o bar de apoio, o que significa também alugar os guarda-sóis de palha e as espreguiçadeiras de lona que preenchem o pequeno areal, um degrau de pedra para um espelho de água que surge como uma piscina. Um dique de madeira a conter as águas da ribeira da Caniça (afluente do Alva) e eis um oásis na serra com direito, novamente, a bandeira azul (logo, ao respectivo nadador-salvador) e à distinção de praia acessível a todos, independentemente da idade ou capacidade de locomoção.

Numa manhã de semana, são poucos os que circulam pelo espaço que inclui um parque de merendas – um banhista apenas na água. “Há mais gente à tarde e ao fim-de-semana”, afirma Beatriz, embora “nunca encha”. O negócio corre bem, porém, e ela gosta bastante do espaço – entre Junho e Setembro, o período da concessão, ela, a irmã e o namorado dividem-se entre a praia e o bar que tem, há três anos, em São Romão. “Tem de haver jovens a investir na região”, defende, “não podemos estar só a dizer que não se passa nada sem fazer algo para mudar.”

Cerca de 90% dos clientes que chegam à praia são estrangeiros, calcula, “gente que gosta de um estilo de vida activo”. E que aqui não se aborrece. Nas imediações, não faltam lagoas naturais e cascatas, como as Quedas da Caniça, dez minutos bem contados desde o bar. Primeiro, seguimos uma das muitas levadas que cruzam aqui a serra, depois, entramos em floresta onde o sol quase não entra – como um território mágico onde não falta um Buraco da Moura, uma gruta cuja entrada (de rochas – as “lapas”) se assemelha a um dólmen, e, mais adiante, as quedas que se observam desde um miradouro.

Quem quiser mais do que um pequeno passeio, a “Rota da Caniça” oferece seis quilómetros que passam por soutos centenários e pinhais, lameiros e mais, sempre mais, afloramentos rochosos. Como os Cornos do Diabo, o nome descreve bem o desenho do (proeminente) aglomerado de rochas, ou o buraco do Sumo, onde a água corre subterraneamente e deixa aos caminhantes apenas o seu som. Ainda que o início da rota seja junto da igreja matriz da Lapa dos Dinheiros (aí está, aliás, o painel informativo), é possível iniciá-lo (e terminá-lo) na praia fluvial. De preferência, com mergulhos.

BI Praia Fluvial da Lapa dos Dinheiros

Lapa dos Dinheiros, Seia

GPS: 40°23’06.5″N 7°41’49.6″W

Praia acessível, com bandeira azul e com nadador-salvador até 31 de Agosto.

Tem área de solário, parque de merendas (com churrasqueira), bar e estacionamento.

Altitude: 590m

Temperatura média: 21,6º (época balnear); 13,5º (anual) – as amplitudes podem chegar aos 15,3º

À volta da praia

1. Aldeias de montanha, aldeias históricas

Aldeias de montanha e aldeias históricas – abundam no território da serra da Estrela e estão de portas abertas aos visitantes, para contar histórias, para mostrar história. De Loriga e Alvoco da Serra, onde a industrialização deixou marcas importantes, mas não apagou as tradições, a Linhares da Beira, o granito a nascer do chão e a preservar séculos de história que se expõem no castelo, passando por Cabeça, aldeia branca e xistosa encavalitada num cotovelo da serra e tantas outras – os costumes, as tradições, as lendas sobrevivem na boca dos seus habitantes.

2. Dormir na Póvoa Velha

Em 1990, apenas viviam três famílias em Póvoa Velha. “As casas estavam caídas e quase engolidas por urzes e giestas, não havia arruamentos, corria uma ribeira coberta de plásticos, latas e outro lixo doméstico pelo meio da aldeia”, recorda Ana Trabuco. Contudo, o seu marido, arquitecto, viu algo – fez algo. Comprou uma casa, depois outra – recuperou 16, conseguiu que outros também recuperassem. Agora, esta é a “aldeia perfeita”: muros e ruazinhas empedradas, ladeadas por casas de granito, portadas cor de ferrugem e pátios floridos, árvores... As três famílias mantêm-se e ao todo vivem 18 pessoas na aldeia turística – número que estica aos fins-de-semana e nas férias, não raras vezes esgotando os vários alojamentos.

3. Cair no poço

Há os naturais e os de broca – estes, de labor humano, quando foi necessário levar água aos campos onde não existia: abriram-se canais ao longo da Ribeira do Alvoco que saltam os desníveis e fazem-se cascatas a cair para “poços”. Com o passar dos anos, quase que se tornaram naturais – o da Barriosa é o maior; outros estão mais escondidos. Completamente natural, e a 1080 metros de altitude, o Poço do Inferno é a Ribeira de Leandres a cair dez metros para uma lagoa que se abre em rochas graníticas – daí ser um “poço”.

4. Parapente em Linhares da Beira

Não será incomum ver passar parapentes nas paisagens da serra da Estrela, sobretudo para os lados de Linhares da Beira e de Manteigas. Diz-se que o voo em distância tem aqui terreno favorável e não faltam empresas que oferecem a possibilidade de fazer um baptismo de voo. Haja coragem.

5. Pedalar por aí

A partir do Centro de BTT de Manteigas (Lugar da Várzea), pode escolher-se passeio ou adrenalina. Só tem de se escolher um dos cinco percursos que cobrem 150 quilómetros, verificar a bicicleta e partir. A Rota da Lapa é a mais fácil, a das Penhas Douradas é a “muito difícil” – pelo meio, moderadas e difíceis. De todas, as encostas da serra se escrutinam em toda a sua majestade.

6. Vales glaciares

Muitos vales e tantos quilómetros para caminhar entre natureza mais ou menos selvagem na Rota dos Glaciares. O Vale Glaciar de Loriga é o grande protagonista e a ele chegam muitos estrangeiros ao longo do ano; o Vale Glaciar do Zêzere é o maior da Europa; o Vale Glaciar da Candeeira é o segredo mais bem guardado. Pelo meio, os de Alforfa, do Covão Grande e do Covão do Urso. Entre eles, gargantas de pedra ou natureza mansa, encostas escarpadas e formas inesperadas, lagoas e pastos – a serra da Estrela no seu estado mais puro.

7. Queijo e pão sobre a mesa

Este fim-de-semana há festival “Pão Nosso” em Videmonte – e que bem ele combina com o queijo da serra que aí também se vende. E quem diz festival, quem diz Videmonte, diz toda a serra da Estrela: vejam-se só a broa de milho e o bolo negro de Loriga. E por quê ficarmo-nos pelo pão e queijo? Aqui, não faltam à chamada da mesa os enchidos (alheiras, morcelas, chouriços), o cabrito, o javali, a cabidela, o bacalhau com broa ou a truta. Para provar de tudo um pouco, O Albertino (Folgosinho) continua lendário; O Vicente (Loriga) não desilude.