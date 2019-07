Lagos fez um Dom Rodrigo com 126,7 kg e sabor a recorde Guinness

Fios de ovos, ovos-moles, miolo de amêndoa, canela. São os ingredientes básicos deste afamado doce do Algarve com que Lagos está a concorrer às 7 Maravilhas Doces de Portugal. Aproveitando a feira de doçaria local e para promover a candidatura, a cidade lançou-se numa tarefa especial: cozinhar um Dom Rodrigo com mais de 100 kg e inscrevê-lo oficialmente no livro dos recordes Guinness. Missão cumprida.

Uma equipa de oito doceiras, após alguns dias de trabalho nos preparativos, apresentou, na sexta-feira à tarde e pronto a ser saboreado, um Dom Rodrigo com 126,7 kg, confirmou a autarquia local.

“Conseguimos! Não só cumprimos o objectivo, como superámos”, lê-se na publicação do Facebook oficial da câmara que documenta o feito. “O maior Dom Rodrigo de Lagos do mundo tem agora a certificação de recorde alcançado no Guinness World Records”, acrescenta-se.

A preparação do megadoce foi feita entre 24 e 26 de Julho, para coincidir com a Feira Concurso Arte Doce, certame anual de doçaria que decorre na cidade precisamente entre os dias 26 e 28.

O Dom Rodrigo com chancela Guinness pode ser gigante mas, garante a organização do evento, respeita a tradição. É “baseado na receita mais tradicional com origem no concelho e no Convento da Nossa Senhora do Carmo”.

Durante a confecção do doce esteve presente o representante do Guinness World Records, pronto a confirmar a certificação do recorde.

O doce foi apresentado ao público (e dado a provar) logo na sexta-feira ao fim da tarde, na abertura da feira.

O mui nobre Dom Rodrigo

O doce regional, de origem conventual, terá sido criado no séc. XVIII pelas freiras do convento Nossa Senhora do Carmo em honra do fidalgo D. Rodrigo de Menezes, Governador da Praça. A sua comercialização é atestada a partir da década de 1930 na Casa de Doces Regionais Taquelim Gonçalves, “o mais antigo estabelecimento de Lagos dedicado à doçaria” e que continua hoje em dia aberto na cidade. É habitualmente apresentado envolto em papel metálico colorido em forma piramidal. O doce é candidato às 7 Maravilhas Doces de Portugal e está a decorrer uma fase de votação do público até 16 de Agosto (data da final distrital algarvia).

A Feira Concurso Arte Doce

É a 32.ª edição do certame e decorre no Complexo Desportivo - Pavilhão Municipal de Lagos de 26 a 28 de Julho, das 18h às 24h. O vinho é o tema e o Baixo Alentejo é a região convidada. Estão presentes 76 doçarias, stands de artesanato e tasquinhas. Há aulas de cozinha, degustação de vinhos, animação de rua, concertos e entrega de prémios a doceiros e artesãos. A entrada é livre. Mais informações no site da autarquia.