França avisa Trump: Não misture vinho com tecnologia

O ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire defendeu este sábado que a França mantém a sua intenção de tributar as receitas das gigantes tecnológicas dos EUA – um imposto que penalizará sobretudo o conjunto “GAFA” (de Google, Amazon, Facebook e Apple) – e apelou à administração dos EUA em não confundir guerra comercial com fiscalidade lícita de um país sobre os serviços digitais comercializados no seu território.

“É do nosso interesse haver um imposto digital justo”, afirmou hoje Le Maire em Paris, citado pela agência Reuters. “Por favor, não misturem os dois assuntos. A questão essencial é como iremos obter consenso sobre a justa tributação das actividades digitais”.

O titular das Finanças francês respondeu assim a Donald Trump, que esta sexta-feira decidiu criticar, outra vez, a iniciativa fiscal francesa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na rede social Twitter, Donald Trump escreveu: “A França decidiu aplicar um imposto às nossas grandes companhias tecnológicas americanas. Se alguém as devia tributar, devia ser o seu país de origem, os EUA. Iremos anunciar em breve uma acção recíproca significativa à tolice de Macron”. A frase mais original, citada no Les Echos, ficou para o fim do tweet do ocupante da Sala Oval: “Eu sempre disse que o vinho americano é melhor do que o francês”.

Há duas semanas, o Senado francês aprovou a imposição de um imposto de 3% sobre as receitas provenientes de serviços digitais obtidas em França, a companhias que tenham uma facturação acima de 25 milhões de euros em França e de 750 milhões em todo o mundo. Ou seja, sobretudo grupos estrangeiros com presença internacional.

“Eles não deviam ter feito isso”, afirmou Donald Trump aos jornalistas na sexta-feira. “Eu avisei-os que se eles fizessem isso, iria taxar o vinho deles”. Aquele que é pior que o dos EUA, segundo o seu presidente.