Portugal vai discutir o terceiro lugar do Mundial sub-21

A selecção portuguesa de andebol falhou neste sábado o apuramento para a final do Campeonato do Mundo de sub-21. Portugal perdeu com a Croácia, por 28-31, em Pontevedra, e ficará fora do encontro que decidirá o novo campeão.

Numa partida marcada pelo equilíbrio, a selecção nacional chegou ao intervalo em desvantagem (9-12) e ainda se aproximou na discussão do resultado, mas os croatas fugiram no marcador nos derradeiros minutos e acabaram por segurar a vantagem.

Com nove golos apontados, Diogo Silva acabou por ser o melhor marcador de Portugal, que volta a entrar em campo no domingo, para discutir com o Egipto o terceiro lugar no Mundial.