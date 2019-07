Mundiais: Alexis Santos foi 30.º nos 50m costas

O português Alexis Santos concluiu neste sábado em 30.º lugar a participação nos 50 metros costas dos Mundiais de natação, que decorrem em Gwangju, na Coreia do Sul.

O nadador do Sporting completou a prova em 25,68 segundos e ficou 32 centésimos acima do registo com que fechou a qualificação para as meias-finais (25,26s). O recorde nacional, que lhe pertence, está fixado em 23,44s.

Alexis Santos encerrou desta forma a sua participação nos Mundiais, depois de um 12.º lugar nos 200 metros estilos, distância em que já garantiu mínimos para os Jogos Olímpicos de 2020, e um 20.º posto com a estafeta 4x200m livre.

João Vital e Victoria Kaminskaya serão os últimos portugueses em competição, no domingo, nas provas de 400 metros estilos.