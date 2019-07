Dungeons & Dragons, o reino de fantasia que conquistou mais de 40 milhões de jogadores faz 45 anos

REUTERS/Ray Stubblebine/Wizards of the Coast

João Gregório tem 27 anos e é guia turístico, mas sempre que começa um jogo de Dungeons & Dragons torna-se Addero de Velcas, o filho de um mercador que estava entediado com a vida e decidiu lançar-se à aventura.

Um está no planeta Terra, outro num mundo da imaginação, mas no momento em que João Gregório lança o dado, tanto para o seu coração como o da sua personagem, Addero de Velcas.

Em Dungeons & Dragons, que em 2019 celebra 45 anos, cada jogador cria uma personagem, que participa numa campanha de grupo num mundo imaginário, com o objectivo de cumprir uma missão. Segundo a Wizards of the Coast, empresa norte-americana que em 1997 adquiriu o jogo também apelidado de D&D, actualmente existem mais de 40 milhões de jogadores espalhados pelo mundo.

Em resposta à agência Lusa, por correio electrónico, a companhia afirmou que Dungeons & Dragons é “mais popular agora do que alguma vez foi”, e o ano passado representou “o melhor de sempre, marcando cinco anos consecutivos de crescimento”.

Foi exactamente em 2014 que, com a publicação da 5.ª edição de D&D — uma versão que João Gregório considera ser “mais simples e fácil” —, este entrou no reino das masmorras e dragões. “É uma forma de escape, podemos ter um dia aborrecido no trabalho, mas no jogo existe o mundo — os dragões, a magia — e, durante aquelas três ou quatro horas, é isso que temos”, confessou à Lusa o jogador.

Contas feitas, Dungeons & Dragons acaba por ocupar cerca de oito horas da semana do guia turístico, que, além de jogar, também é mestre de jogo, cargo igualmente conhecido como DM (do inglês “Dungeon Master"), uma espécie de narrador que cria e descreve a aventura para os jogadores.

Dany Rangel, gerente da Arena Porto, um ponto de encontro para jogadores de Dungeons & Dragons na cidade, também é mestre de jogo há 19 anos e confessou à Lusa que sempre preferiu ‘mestrar' a jogar. “É uma maneira de expandir as minhas ideias, quase como escrever um livro ao vivo, porque as personagens estão vivas à minha frente e estão a tomar decisões que nunca esperaria”, afirmou.

Segundo o gerente de 36 anos, por vezes a aventura torna-se tão intensa que se atinge o “expoente” dos jogos de representação, quando se quebra a “divisão entre o que está a acontecer e o jogador está a sentir”, como “algumas pessoas chorarem com a morte de uma personagem”. Para Dany Rangel, nos últimos anos “perdeu-se a vergonha” de pertencer à comunidade de Dungeons & Dragons, e as referências em séries e bandas desenhadas despertaram a curiosidade sobre o jogo.

Quando um grupo de curiosos chega à Arena, António Freitas é “um dos primeiros a se voluntariar para mestrar o seu primeiro jogo”. O explicador de 30 anos afirmou que “D&D” ajuda a “resolver problemas e a pensar “fora da caixa"”, bem como a “conseguir desenvolver laços”. “Tenho duas jogadoras que têm ansiedade social, mas neste momento ninguém diria, porque elas estão tão à vontade que às vezes são das pessoas mais extrovertidas da mesa”, contou à Lusa.

Muitas vezes, a história acaba por sair do mundo da fantasia para a própria vida dos jogadores.

“Na última sessão de D&D, uma das personagens fez uma coisa desrespeitosa contra a minha e agora estou a pensar como o vou apanhar”, afirmou André Silva, de 25 anos. O jovem, que “nunca tinha visto jogos sem as limitações que um jogo digital tem” antes de Dungeons & Dragons, considera que este o faz “pensar de maneira diferente” e é “um ambiente seguro em que se pode experimentar”.

“A minha personagem gosta de falar e odeia quando é interrompida, uma coisa que eu próprio fazia e, através destes jogos, percebi que não é uma atitude correcta e deixei de fazer isso”, afirmou.

Para André Silva, uma das situações mais marcantes de D&D aconteceu quando a sua equipa estava a tentar abandonar um navio que estava a ser atacado e a sua personagem se transformou numa orca, conseguindo levar o grupo para segurança. “É aquele momento em que dizes uma coisa e ficam todos a olhar para ti, mas consegues, e malta passa-se”, explicou.

Segundo João Gregório, D&D, que começou limitado a masmorras, “corredores apertados, muito quadrados e rectos”, evoluiu ao longo da sua existência e “agora existe todo o tipo de situações”. “O clássico é combater um monstro, mas existem géneros de detective. Nem sempre o objectivo é salvar o mundo”, disse.

Dado o vasto leque de opções, Dany Rangel e António Oliveira, juntamente com outros mestres de jogo, Rui Araújo e Daniel Andrade, criaram um podcast para “colmatar algumas das dúvidas”, disse à Lusa o gerente da Arena Porto.

Ainda que o podcast tenha sido criado em 2015, os criadores consideram que actualmente ainda existe “um vazio de conteúdo” sobre Dungeons & Dragons em Portugal, mas que a presença do jogo no país é proporcional ao seu tamanho. João Gregório tem a opinião de que o jogo era “muito de “nerds”, quase de exclusão social para quem participava”, mas que o panorama mudou. “Vêm, perguntam, jogam uma vez e acabou: ficam para o resto da vida”, rematou.