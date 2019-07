Marcelo diz que se não houver união torna-se “impossível” enfrentar os fogos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou esta sexta-feira, na Sertã, que caso não haja união entre todas as instituições, será impossível enfrentar problemas como os incêndios.

Numa visita aos concelhos afectados pelos incêndios que deflagraram no sábado, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a necessidade de as instituições estarem unidas e colaborarem para ser possível enfrentar os fogos florestais.

“Todos juntos é muito difícil enfrentar questões como esta. Se não houver essa conjugação de esforços que felizmente tem havido genericamente por todo o país, então não é muito difícil, é impossível”, disse o Presidente da República, que respondia a uma pergunta dos jornalistas sobre as acusações trocadas entre o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela.

Durante esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa visitou várias localidades dos concelhos da Sertã e de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, e do concelho de Mação, no distrito de Santarém, afectadas pelo incêndio que deflagrou no sábado e que terá consumido mais de 9000 hectares de floresta.

Foi também durante esta visita que o Presidente da República recusou falar sobre a polémica envolta dos kits - com golas antifumo inflamáveis - distribuídos pela Protecção Civil. “Não vou comentar sem ter visto, ter sabido, sem ter conhecido e ter percebido”, defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.​