Fim-de-semana com aguaceiros e descida da temperatura

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida da temperatura máxima e “períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões do litoral Norte de Portugal Continental esta sexta-feira podendo estender-se às regiões do interior”. Para as regiões do Centro e Sul, aguardam-se períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral oeste. Haverá ainda uma descida da temperatura mínima nas terras altas e da temperatura máxima, em especial no interior.

Para sábado, prevêem-se períodos de chuva no litoral Norte e Centro, estendendo-se às restantes regiões, onde será fraca, passando gradualmente a regime de aguaceiros, fracos e pouco frequentes, a partir da tarde. Será sentido vento fraco a moderado de oeste, soprando moderado a forte nas terras altas. No Baixo Alentejo e no Algarve, haverá uma pequena descida da temperatura máxima.

Na região da grande Lisboa, há previsões de céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da tarde. Períodos de chuva, em geral fraca, serão sentidos até ao início da tarde. Já no grande Porto, prevê-se céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do meio da tarde. Haverá períodos de chuva até ao fim da manhã, com vento fraco a moderado.

Nos Açores prevêem-se períodos de céu muito nublado com boas abertas e na Madeira períodos de céu muito nublado com aguaceiros fracos a partir da tarde, em especial nas vertentes norte e terras altas.

No domingo, o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã. O vento será fraco a moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro durante a tarde. Nas terras altas, antecipa-se vento moderado do quadrante Norte, soprando moderado a forte até meio da manhã e a partir do final da tarde.

Portugal com risco muito elevado de exposição à radiação UV

Todos os distritos de Portugal Continental, com excepção dos do litoral Norte, e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, apresentam esta sexta-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV). Os distritos que escapam ao risco muito elevado são os de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro, onde há, contudo, um risco elevado na exposição ao sol, de acordo com as previsões do IPMA.

Para sexta-feira, a estimativa é que o risco suba para extremo nos distritos de Castelo Branco e Guarda.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, “t-shirt”, guarda-sol e protector solar e sugere que as crianças não sejam expostas ao Sol.