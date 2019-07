Hospitais do Algarve ganham cinco vagas para especialidades carenciadas

As cinco vagas para especialidades carenciadas atribuídas a centros de saúde no Algarve que ficaram vazias foram realocadas aos hospitais algarvios em três áreas em que há grande falta de médicos: ortopedia, pediatria e ginecologia/obstetrícia. Um despacho dos ministérios da Saúde e das Finanças prevê que o mesmo possa ser feito noutras zonas do país onde as vagas que dão direito a incentivos fiquem por preencher, de forma a serem aproveitadas noutras especialidades com falta de médicos.

