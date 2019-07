José Eduardo Martins “arrependido” de ter apoiado Rui Rio

O antigo deputado e secretário de estado do PSD está “arrependido” de ter apoiado Rui Rio quando este disputou a liderança do partido com Pedro Santana Lopes.

“Quando foi preciso escolher entre Rui Rio e Santana Lopes não hesitei. Embora no dia das eleições estivesse longe e minha opinião valha tanto como o meu voto, ainda assim, estou, pela primeira vez em 35 anos, arrependido. Nunca pensei dizer isto, mas pior não se imagina”, escreveu numa publicação no Facebook.

José Eduardo Martins não se ficou por aqui: “Estou habituado, muito, a perder eleições no PSD. Há muito que também me é mais ou menos indiferente. Mas isto começa a ser demasiado embaraçoso para passar em silêncio. Esta equipa dirigente – a que sobra ou a que ainda reúne – tem conduzido o partido a pouco mais que um embaraço para os simpatizantes e militantes enquanto havia tanta oposição a fazer. Mas a combatividade que não lhes assiste onde faz falta sobra em rancor para dentro.”

O social-democrata discorda da exclusão de Miguel Pinto da Luz das listas de Lisboa: “Um líder de verdade não dispensa os melhores para por os seus zelotas. Quer ao lado os melhores, mesmo os que os desafiam. E o Miguel é mesmo dos melhores, um dos nossos melhores autarcas, um dos que mais se interessam e pensam no futuro. Quem assim usa o seu poder, só o transforma em mais fraqueza. Para já pode não haver remédio, mas há sempre esperança. É a maravilha do PSD, de tudo recupera”.