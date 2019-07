Miguel Poiares Maduro: “Devem existir quotas étnico-raciais transitórias”

Defendeu as quotas para minorias étnico-raciais, o que é raro na sua família política.

Distingui dois tipos de motivações diferentes para as quotas. Uma corrente defende as quotas de género e depois as étnico-raciais na lógica de compensação pela discriminação passada que certos grupos tiveram. Essa lógica está em tensão com o princípio de não-discriminação. Eu aceito as quotas noutra lógica: servem para combater uma prática que é discriminatória ainda que formalmente seja apresentada como não-discriminatória.

