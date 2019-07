Diz Bandex a Donald Trump: “You can leave”

Nuno Gelpi, mais conhecido por Bandex, é um produtor musical que cria vídeos “songificados” para o seu canal de YouTube. Sempre com humor, faz músicas a piscar o olho à actualidade a partir de declarações, mais ou menos polémicas, de figuras públicas. O protagonista do vídeo lançado esta semana é Donald Trump. A mensagem repete-se e é clara: You can leave. Vai-te embora, portanto.

É o que Nuno gostava de “cantar a Donald Trump” caso se concretizasse a visita do Presidente dos EUA a Portugal, mostrando-lhe que “aqui seria um estrangeiro”, que “não seria bem-vindo”. No fundo, explica o artista ao telefone com o P3, a música serve para Trump provar “um bocadinho do seu próprio veneno”.

O vídeo surge numa altura em que o presidente norte-americano publicou mensagens racistas no Twitter a pedir a quatro congressistas norte-americanas da ala esquerda do Partido Democrata — Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Ilham Omar, conhecidas como The Squad (o Esquadrão) — para “voltarem” aos seus “países de origem” (apesar de três terem nascido nos EUA), a fim de consertar os lugares “falidos e infestados de crime”. Além disso, Trump sempre se manifestou contra a presença de migrantes no país, sendo que, em Junho, foram detidos quase 30 mil.

Apesar do tom humorístico, o “vídeo dá conta de uma realidade bastante crua e triste, que é o tratamento que tem sido dado nos EUA aos migrantes oriundos da América do Sul e da América Central”, sublinha Nuno. Para o músico, trata-se de uma situação “bastante desumana”, que “fica muito mal num país de imigrantes”.

Desde 2011 que Nuno faz este tipo de vídeos. O projecto começou por ser uma “reacção à crise da indústria musical”, por isso tentou "fazer algo" para "divulgar através através da internet, sem passar pelos meios mais tradicionais”. Bandex, que já colaborou com o 5 Para a Meia-Noite, da RTP, com a CMTV e com a SIC, trabalha actualmente com a Rádio Observador. Também já fez parcerias com outros músicos, como os D’ZRT e os Hipnótica. Para o futuro, promete continuar a "fazer músicas e vídeos”. E a pôr o dedo na ferida.